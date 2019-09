Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Stockach

Unwettereinsätze

Zu mehreren Einsätzen kam es in der Nacht auf den heutigen Montag und am frühen Montagmorgen wegen des durchziehenden Sturmtiefs im Bereich des Polizeireviers Stockach. Gegen sechs Uhr morgens wurde der Polizei gemeldet, dass ein mobiles Toilettenhäuschen auf einer Baustelle im Breiteweg in Orsingen gegen ein abgestelltes Auto geweht worden war. Der Wagen wurde dabei beschädigt. Um 07.15 Uhr rückte eine Streifenwagenbesatzung nach Winterspüren aus, da dort von einer Koppel fünf Pferde entlaufen waren, die entlang der K 6104 in Richtung Bonndorf galoppierten. Die Tiere konnten entkommen, weil der Koppelzaun durch den Sturm beschädigt worden war, wurden jedoch von der Besitzerin rasch wieder eingefangen. Das Gleiche passierte gegen 07.00 Uhr in Mühlingen-Schwackenreute: 19 Pferde entkamen aufgrund eines durch den Sturm beschädigten Zaunes und wurden später auf Höhe der Biogasanlage grasend festgestellt und wieder eingefangen. In Espasingen und im Stadtgebiet von Stockach verlegten heruntergefallene Äste die Fahrbahnen und mussten durch die Straßenmeisterei beseitigt werden.

