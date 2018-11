POL-PDMT: Diebstahl von Motorroller

Zehnhausen bei Wallmerod (ots) - Am 14.11.2018 zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr kam es zu einer Entwendung eines Motorrollers in der Bachstraße in Zehnhausen bei Wallmerod. Das nicht mehr fahrbereite Zweirad wurde nach der Entwendung über den Ruppacher Weg auf den angrenzenden Wirtschaftsweg in Richtung Ruppach-Goldhausen geschoben, wo das Fahrzeug letztlich auch mit Karosserieschäden aufgefunden wurde. Aufgrund erster Zeugenhinweise dürfte es sich bei den Tätern um zwei junge Männer gehandelt haben. Einer von ihnen soll eine schwarze Gitarrentasche auf dem Rücken mit sich geführt haben.

Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern machen kann wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg (02663/9805-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell