POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

-- Friedrichshafen

Wohnmobil aufgebrochen

Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Königsberger Straße im Zeitraum von Freitag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 16.00 Uhr, über die Beifahrertür gewaltsam Zutritt in ein Wohnmobil. Aus dem Inneren entwendete der Täter diverse Multi-Media-Geräte im Wert von rund 350 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Friedrichshafen

Gefährliche Körperverletzung

Von zwei unbekannten Männern wurde am Sonntag gegen 13.15 Uhr ein 33-Jähriger im Zug von Salem in Richtung Friedrichshafen verbal angegangen. Als alle der involvierten Personen an der Haltestelle Markdorf ausstiegen, wurde der Geschädigte von einem der Unbekannten festgehalten und von dem anderen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der 33-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Vor dem Eintreffen der Polizeistreife flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Langenargen

Jugendschutzkontrollen

Polizeibeamte des Reviers Friedrichshafen führten am Samstagabend im Vorfeld einer vom Kulturverein Langenargen veranstalteten Party Jugendschutzkontrollen durch, da es in den zurückliegenden Jahren vermehrt zu Problemen gekommen war. Um dem exzessiven "Vorglühen" Einhalt zu gebieten, wurden die Jugendlichen bezüglich ihres Alters und der mitgebrachten alkoholischen Getränke bereits vor Beginn der Veranstaltung kontrolliert. Bei fünf Personen unter 18 Jahren fanden die Polizisten branntweinhaltige Getränke, die sofort beschlagnahmt und wurden. Des Weiteren wurden Flaschen mit Alkohol, die im Umfeld der Veranstaltung versteckt worden waren, von der Streife festgestellt und entsorgt.

Langenargen

Betrunkener Radfahrer

In Schlangenlinien kam ein 19-jähriger Fahrradfahrer in der Nacht auf Sonntag einer Streifenwagenbesatzung in der Lindauer Straße entgegen. Kurz nachdem die Beamten den jungen Mann gesehen hatten, fuhr dieser mit seinem Fahrrad in die Leitplanke und stürzte zu Boden, wurde jedoch nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille, daraufhin wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Vorfall wird der zuständigen Führerscheinstelle gemeldet.

Langenargen

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Rund 2000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Samstag, 22.00 Uhr, und Sonntag, 09.00 Uhr, im Lindenweg im Ortsteil Bierkeller-Waldeck. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren eine Grundstückseinfriedung bestehend aus mit Stein gefüllten Gabionen. Diese wurden auf einer Länge von etwa fünf Metern eingedrückt und aus den Fundamenten gerissen. Hinweise auf den Verursacher, der sich nach dem Vorfall aus dem Staub machte, sind an die Polizei Langenargen, Tel. 07543 9316 0, erbeten.

Kressbronn

Sachbeschädigung

Wegen eines brennenden Müllkübels musste die Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag gegen 00.30 Uhr zum Bildungszentrum in der Maichstraße ausrücken. Der Müllkübel konnte von der eingetroffenen Freiwilligen Feuerwehr Kressbronn schnell abgelöscht werden. Die Tat steht sehr wahrscheinlich in Zusammenhang mit einer Brandstiftung an einem Parkautomaten in der Bodanstraße in der gleichen Nacht. Zeugen hatten gegen 23.00 Uhr gemeldet, dass sich dort drei Jugendliche mit einem Benzinkanister und einem Feuerzeug aufhielten, einer der drei sei gerade im Begriff, den Parkautomat anzünden. Anrainer hielten einen der Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Ermittlungen zu den Tatbeteiligten dauern an. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Langenargen, Tel. 07543 9316 0, erbeten.

Kressbronn

Sachbeschädigung

Unbekannte Vandalen trieben in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Tennisclub Kressbronn ihr Unwesen. Der oder die Täter warfen einen Rasenmäher in einen Bach, verteilten Tennisbälle und Tennisschläger auf dem gesamten Gelände, zerstörten Blumenkübel und beschädigten einen Stuhl. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern sind an die Polizei Langenargen, Tel. 07543 9316 0, erbeten.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Zwei verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro sind die Folge eines Unfalls am Sonntag gegen 14.15 Uhr in der Seestraße. Mehrere Fahrzeuglenker hatten an einer Ampelanlage gestoppt, was ein 65-jähriger Opel-Fahrer zu spät bemerkte und auf einen Citroen auffuhr, der dadurch auf einen davor stehenden Mini geschoben wurde. Bei dem Aufprall verletzten sich die Fahrerin des Opel und die Beifahrerin im Mini leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Uhldingen-Mühlhofen

Diebstahl in Hallenbad

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Sonntag zwischen 11.00 und 11.45 Uhr im Hallenbad ein iPhone 7 aus einem Rucksack gestohlen. Die 16-jährige Besitzerin hatte den Rucksack auf einem Tisch in der Nähe des Schwimmbeckens abgestellt. Personen, die Angaben zum Verbleib des iPhones machen können, werden gebeten, sich unter 07551 804-0 bei der Polizei Überlingen zu melden.

Markdorf

Sachbeschädigung

Aus dem Ruder lief eine private Party am Samstagmorgen gegen 04.15 Uhr in der Straße "Im Kapuzineröschle". Der Gastgeber meldete sich bei der Polizei und gab an, dass zwei seiner Gäste auf der Straße randalieren würden. Die zwei 19-jährigen Männer beschädigten Blumentöpfe, rüttelten an Rolläden und schlugen auf ein geparktes Auto ein. Vor Eintreffen der Polizeistreife konnten die Täter flüchten, wurden jedoch gegen 06.30 Uhr in der Bahnhofstraße aufgrund eines Zeugenhinweises festgestellt. Dort hatten sie ihrer Zerstörungswut weiter freien Lauf gelassen und unter anderem die Scheibe eines Wartehäuschens zerschlagen.

