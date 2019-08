Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung (45+59/2008)

Speyer (ots)

20.08.2019, 14:10 und 15:40 Uhr

Zu zwei Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung kam es im Dienstgebiet der Polizei Speyer am Dienstagmittag.

Kurz nach 14 Uhr übersah ein 39jähriger Mercedes-Fahrer aus Hanhofen, der vom Parkplatz des Finanzamtes nach links in die Johannesstraße einfuhr, einen von links kommenden 16jährigen Radfahrer aus Speyer. Die Johannesstraße ist in diesem Bereich für Radfahrer in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Bei dem Zusammenstoß wurde der jugendliche Radfahrer leicht verletzt. Er erlitt Prellungen und Schürfwunden und wurde zur Untersuchung seiner Verletzungen vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Gegen 15:40 Uhr kam es in der Iggelheimer Straße auf dem Gelände des Bauhauses zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 68jähriger Renault Twingo Fahrer aus Germersheim befuhr vom Cura-Center kommend eine Parallelstraße zur Iggelheimer Straße. In Höhe der Einfahrt zu der dortigen Waschstraße bemerkte er plötzlich einen von rechts kommenden 16jährigen Radfahrer aus Speyer und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der 16jährige bremste ebenfalls und stürzte dabei über seinen Lenker, ohne dass es zunächst zu einem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw kam. Das Fahrrad stieß erst, nachdem der Jugendliche sich nicht mehr auf diesem befand, "ungeführt" gegen den rechten Kotflügel des Pkw. Zu einem Kontakt zwischen dem Jugendlichen und dem Pkw kam es nicht. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800EUR.

