POL-W: W/SG- Einbruchmeldung seit gestern

Wuppertal (ots) - Seit gestern (15.11.2018), nahm die Polizei in Wuppertal und Solingen drei Einbrüche und Einbruchversuche auf. In ein Haus an der Straße Am Walde in Wuppertal stiegen Einbrecher zwischen dem 13.11.2018, 16.50 Uhr und 15.11.2018, 09.40 Uhr, ein. Durch das Aufhebeln der Terrassentür erlangten sie Zutritt in das Objekt. Sie durchsuchten augenscheinlich die Räume und flohen anschließend unerkannt. Angaben zur Beute können noch keine gemacht werden. In Solingen brachen gestern (15.11.2018), Unbekannte in eine Wohnung an der Max-Planck-Straße ein. Zwischen 12.50 Uhr und 18.50 Uhr, hebelten die Täter ein Flügelfenster auf und stahlen Schmuck. Zu einem Einbruchversuch kam es gestern (15.11.2018), gegen 04.50 Uhr, an einem Geschäft an der Lünenschloßstraße in Solingen. Hier hebelten die unbekannten Personen vergeblich an der Eingangstür.

Hinweise zu den Straftaten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202-284/0 entgegen.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (weit)

