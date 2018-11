POL-W: W Schwerverletzter junger Motorradfahrer in Wuppertal

Wuppertal (ots) - Gestern (15.11.2018), gegen 06.30 Uhr, verletzte sich ein junger Motorradfahrer bei einem Unfall am Otto-Hausmann-Ring in Wuppertal schwer. Als ein 68-Jähriger mit seinem VW wendete, konnte ein 21-Jähriger mit seiner Yamaha nicht mehr bremsen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Otto-Hausmann-Ring zeitweise gesperrt werden. (sw)

