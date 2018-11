POL-W: W- Schlägerei am Karlsplatz - Täter flüchtig

Wuppertal (ots) -

Aus einem lautstarken Streit entwickelte sich heute (15.11.2018), gegen 00.05 Uhr, auf dem Karlsplatz in Wuppertal-Elberfeld ein Raub, bei dem sich ein 37-jähriger Wuppertaler leicht verletzt. Der Mann geriet mit einer vierköpfigen Personengruppe in Streit. Hierbei warf er mit einer Glasflasche in Richtung seiner Kontrahenten. Anschließend griff er sich eine weitere Flasche und schlug diese einer der Personen aus der Gruppe auf den Kopf. Die vier Männer attackierten daraufhin ihr Opfer und schlugen und traten mehrfach auf ihn ein. Weitere Angriffe konnten durch einen Passanten unterbunden werden. Mit dem Portmonee des Mannes flüchteten die Schläger in Richtung Hochstraße. Drei der Täter konnten als circa 180 Zentimeter groß beschrieben werden. Eine vierte Person als dunkelhäutig und deutlich kleiner. Alle waren dunkel gekleidet. Zwei der Männer hatten osteuropäisches, die beiden anderen nordafrikanisches Aussehen. Die eintreffenden Polizeibeamten kontrollierten im Rahmen der Fahndung einen 24-Jährigen. Ob der Wuppertaler an dem Raub beteiligt war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Verletzte musste zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202-284-0 entgegen. (weit)

