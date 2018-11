POL-W: SG- Polizei sucht mit Bild nach vermisstem Solinger

1 weiterer Medieninhalt

Wuppertal (ots) -

Im Rahmen einer Vermisstensuche nach einem 39-jährigen Solinger bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Am 12.11.2018, zwischen 02.00 Uhr und 09.00 Uhr, verließ Rene M. seine Wohnanschrift an der Emscherstraße in Solingen und kehrte bis jetzt nicht zurück. Der momentane Aufenthaltsort ist trotz intensiver Suchmaßnahmen weiterhin unbekannt. Neben einem Aufenthaltsort in Solingen sind auch Anlaufadressen im Stadtgebiet Herne bekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Vermisste in suizidaler Absicht unterwegs ist. Rene M. ist circa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze schwarze Haare und war zuletzt mit Springerstiefeln (mit großer Schnalle) und einer schwarzen Kappe bekleidet. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

