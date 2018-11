POL-W: RS- Polizei bittet weiter um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Horst M. aus Remscheid

Wuppertal (ots) -

Die Ermittler des zuständigen Vermisstenkommissariats (KK12) bitten um ergänzende Hinweise zum Verbleib des 56-jährigen Remscheiders Horst M. (siehe Pressemitteilung "Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Remscheider", vom 24.10.2018). Der seit Mittwoch, dem 26.09.2018, vermisste Herr M., verließ seine Wohnanschrift in der Straße Gockelshütte gegen 21.30 Uhr und kehrte seitdem nicht mehr dorthin zurück. Beim Verlassen des Hauses hatte er sich in eine blaue Decke gehüllt. Diese Decke konnte am nächsten Tag, in der Nähe seines Wohnhauses, auf einem Ast hängend aufgefunden werden. Der Fundort befand sich an einem Verbindungsweg zwischen den Straßen Gockelshütte und Bärenkuhle. Das beigefügte Foto zeigt die Originaldecke. Es handelt sich hierbei um eine dünne blaue Decke mit den Maßen 1,00 m x 1,50 m. Die Kriminalbeamten stellen folgende Fragen: Wer kann Angaben über die Herkunft der Decke machen? Wer hat die Decke möglicherweise beim Spazierengehen aufgefunden und dort hingehängt? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell