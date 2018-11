POL-W: W/SG- Zwei Einbrüche im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots) -

Auf noch nicht geklärte Weise verschafften sie Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung an der Bromberger Straße in Wuppertal. Zwischen dem 12.11.2018, 16.00 Uhr und 13.11.2018, 21.25 Uhr, entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld, Schmuck und einer EC-Karte. Durch das Aufhebeln eines Fensters, gelangten Unbekannte im Zeitraum 13.11.2018, 18.00 Uhr bis 14.11.2018, 08.00 Uhr, in ein Büro an der Hebbelstraße in Solingen. Sie erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Zeugenhinweise zu den Straftaten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (weit)

