POL-BI: Brennende Autos in der Schloßhofstraße

Bielefeld (ots) - DP/ Bielefeld-Gellershagen - Am 02.05.2018 fing in Gellershagen in der Schloßhofstraße aus noch unbekannter Ursache ein Fahrzeug während der Fahrt an zu brennen. Bei Abstellen des Fahrzeuges fing ein weiteres Auto Feuer.

Um 12.19 Uhr wurde die Polizei, wie auch die Feuerwehr zu einem Brand an der Schloßhofstraße gerufen.

Hier hatte ein Auto während der Fahrt in Richtung Voltmannstraße Feuer gefangen. Die 48-jährige Fahrerin aus Bielefeld stellte geistesgegenwärtig ihren Toyota Aygo an der Schloßhofstraße in Höhe der Simon-Dach-Straße am rechten Fahrbahnrand ab und stieg aus.

Plötzlich verselbständigte sich der brennende Toyota und rollte auf einen ebenfalls abgestellten Ford Focus. Dieser fing daraufhin Feuer. Die Feuerwehr konnte beide Fahrzeuge löschen, es wurde niemand verletzt.

Es entstand ein erheblicher Sachschaden von circa 15000 Euro. Die Schloßhofstraße war von der Voltmannstraße bis zur Simon-Dach-Straße während der Einsatzzeit gesperrt. Der Toyota Aygo wurde durch die Polizei sichergestellt, damit die Brandursache ermittelt werden kann.

