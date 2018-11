POL-W: SG - Schwerer Verkehrsunfall in Solingen

Wuppertal (ots) - Auf der Kreuzung Bahnstraße / Obere Hildener Straße in Solingen kam es heute (15.11.2018), gegen 11:15 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Notarztwagen fuhr aus der Kaspastraße mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich ein, als zeitgleich ein Renault Clio in Richtung Ohligs die Fahrbahn kreuzte. Der Renault des 28-jährigen Solingers prallte in den Notarztwagen und schleuderte ihn gegen einen Ampelmast. Der Cliofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik transportiert werden. Fahrer und Beifahrer des Notarztfahrzeugs verletzten sich leicht. Es entstand circa 35.000 Euro Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung bis circa 14:00 Uhr gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (hm)

