Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Radfahrerin schwer verletzt

Wilsum (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es auf dem Radweg der B403 zwischen Uelsen und Wilsum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 47-jährige Radfahrerin stürzte kurz vor der Einmündung Schensken so schwer, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zur Unfallzeit stand sie unter Alkoholeinfluss. Weitere Beteiligte an dem Unfall gab es nicht.

