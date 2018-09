BPOLI LUD: Führerschein war gefälscht, Fahrer war berauscht

Görlitz (ots) - Am Montagmorgen gegen 01.30 Uhr ist ein polnischer Kombi bei Kodersdorf angehalten worden. Dessen polnischer Fahrer war lediglich im Besitz eines ukrainischen Führerscheins. Diesen habe er nach dem Besuch einer Fahrschule in der Ukraine erhalten, so der 29-Jährige gegenüber den Bundespolizisten. Weil es sich aber nachweislich um ein gefälschtes Dokument handelte, ist diese Erklärung mehr als fraglich. Dagegen stimmt die Aussage des Kraftfahrers, wonach keine Fahrerlaubnis für ihn in Polen existiert. Das Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie der Verdacht der Urkundenfälschung wurden angezeigt. Eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige kassierte der Mann, da er einem Drogenschnelltest zufolge das Fahrzeug unter der Wirkung berauschender Mittel führte. Die abschließenden Ermittlungen übernimmt nun die Polizei Görlitz.

