Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht Dudenhofer Straße (55/2008)

Speyer (ots)

20.08.2019, 17:30 Uhr

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr kam es in der Dudenhofer Straße in Höhe des Penny-Marktes zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Eine 55jährige Dacia-Fahrerin aus Speyer wollte hierbei vom Parkplatzgelände des Supermarktes aus nach links in Richtung Innenstadt auf die Dudenhofer Straße einfahren. Dies wurde ihr durch einen von links kommenden Verkehrsteilnehmer ermöglicht, der abbremste und durch Handzeichen seine Wartebereitschaft signalisierte. Im Moment des Einbiegens des Dacia überholte ein unbekannter, vermutlich weißer Pkw mit HD-Kennzeichen das auf der Dudenhofer Straße wartende Fahrzeug und stieß leicht mit dem Fahrzeug der Einfahrenden zusammen. An diesem entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR. Danach entfernte sich das weiße Fahrzeug, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugenhinweise werden unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen genommen.

