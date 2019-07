Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taxifahrerin angegangen

Altena (ots)

Am 19.07.2019, gegen 23.30 Uhr, stand eine 25-jährige Taxifahrerin in Höhe der Bahnhofstraße. Plötzlich öffneten zwei junge Damen die Fahrertür und eine der Damen verwickelte die Fahrerin in ein Gespräch. Die andere versuchte augenscheinlich, nach der Geldbörse zu schauen. Als die Altenaerin die Sache witterte, stieg sie aus. Die beiden Damen gingen sie unvermittelt an. Nach dem Gerangel flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Die Taxifahrerin wurde leicht verletzt. Personenbeschreibung: 1. Person: weiblich, ca. 1,60m - 1,65m groß, sehr schlanke Statur, kurze blonde Haare, trug Lederjacke 2. Person: weiblich, ca. 1,60m - 1,65 m groß, sehr korpulent, kurze braune Haare

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache in Altena entgegen.

