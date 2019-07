Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Harte Strafen nach verbotenen Kraftfahrzeugrennen

Iserlohn (ots)

Am Freitag, den 19.07.2019, verhandelte das Amtsgericht in Iserlohn ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, welches sich, wie berichtet, im November 2018 auf der Igelstraße in Iserlohn zugetragen hatte.

Zwei Taxen hatten sich zum damaligen Zeitpunkt ein Kraftfahrzeugrennen über die Karl-Arnold- / Igel- und Untergrüner Straße geliefert. Wie die Polizei ermitteln konnte, lag die Durchschnittsgeschwindigkeit beider Pkw während der gesamten Fahrt bei ca. 120km/h. Darüber hinaus umfuhren beide Fahrzeuge die auf der Igelstraße installierte stationäre Geschwindigkeitsmessanlage über die Gegenfahrbahn, obwohl eine gefährliche Kurve folgte. Nach dem Kurvenverlauf kam es zudem zu Überholvorgängen im Überholverbot. Ein Funkwagen der Polizei hatte beide Fahrzeugführer nach einer Verfolgungsfahrt schließlich an der Kreuzung "Ellebrecht" gestellt.

Das Amtsgericht Iserlohn verurteilte die beiden geständigen Fahrzeuglenker nunmehr zu 3000,-- bzw. 900,--EUR Geldstrafe. Die ohnehin durch die Staatsanwaltschaft Hagen eingezogenen Führerscheine beider Beteiligten wurden um weitere 4 Monate auf Eis gelegt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell