Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wem gehört diese "Fundsache"?

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 18.07.2019, gegen 17:50 Uhr wollte ein hiesiger Bezirksdienstbeamter drei Jugendliche im Bereich Wermingsen, Waldemeistraße, in Höhe 15, überprüfen. Bei Erkennen des uniformierten Polizisten nahmen die drei Reißaus. Der überraschte Beamte stellte fest, dass die drei Jungs es sich an einer Shisha-Pfeife gemütlich gemacht hatten. Diese ließen sie auf ihrer Flucht zurück. Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) fragt nun: Wer kann Hinweise zum Besitzer der Pfeife machen? Anlage: Foto der Pfeife

