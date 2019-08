Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus (49/2008)

Speyer (ots)

20.08.2019, 05:30 - 15:40 Uhr

Am Dienstag versuchte/n unbekannte/r Täter in angegebenem Tatzeitraum vergeblich, eine Kellertür auf der Hausrückseite eines Einfamilienhauses im Brahmsweg aufzuhebeln. Als dies misslang, verschaffte man sich über das Aufhebeln einer Balkontür unberechtigt Zutritt in das Wohnhaus. Im Inneren wurden augenscheinlich mehrere Räume durchsucht und dortige Schränke geöffnet. Hierbei wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Vor Ort ergaben sich keinerlei Hinweise auf den/die Täter. Sollten im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht worden sein, welche für die Ermittlung der/des Täters relevant sein könnten, können diese unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



