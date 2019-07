Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Brand in einer Gartenhütte

Beim Brand einer Gartenhütte, in einer Kleingartenanlage in Ingelfingen, in der Nähe des Raiffeisenmarkts in der Künzelsauer Straße, entstand am Montagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Feuerwehr aus Ingelfingen war mit drei Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen.

