Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland

FW-NF: Land Schleswig-Holstein fördert Feuerwehren in Nordfriesland

Bild-Infos

Download

Husum (ots)

Das Land Schleswig-Holstein fördert mit insgesamt 9 Millionen Euro Investitionen für 73 Feuerwehrhäuser und -Fahrzeughallen sowie sechs Kreiseinrichtungen. Im Kreis Nordfriesland werden insgesamt 6 Maßnahmen gefördert: die Erweiterung des Feuerwehrhauses Nordstrand, der Neubau der Feuerwehr-Fahrzeughalle Klanxbüll, die Erweiterung der Feuerwehr Galmsbüll, die Neubauten/Erweiterungen der Feuerwehren Wester-Ohrstedt und Sollwitt sowie der Umbau der technischen Kreisfeuerwehrzentrale in Niebüll. Kreiswehrführer Christian Albertsen zeigt sich erfreut, dass somit 357.403 EUR Fördergelder für diese wichtigen Bauvorhaben nach Nordfriesland noch in diesem Jahr fließen werden. Der Bedarf ist allerdings wesentlich höher. Mir sind noch einige Feuerwehrhäuser bekannt wo baulich dringender Handlungsbedarf gefordert ist. Ich hoffe, dass dieser Bedarf auch in Kiel erkannt wird und das Förderprogramm über das Jahr 2020 hinaus fortgesetzt wird. Für das Jahr 2020 stehen noch einmal 2 Millionen Euro für diese Zwecke zur Verfügung. Die Antragsfrist dafür ist noch nicht abgelaufen, die Gemeinden können noch Anträge stellen, erklärt Albertsen weiter und hofft, das im nächsten Jahr wieder Gemeinden aus Nordfriesland gefördert werden.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland

Kreiswehrführer

Christian Albertsen

Telefon: +49 (172) 450 21 68

E-Mail: christian.albertsen@kfv-nf.de

www.kfv-nf.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland, übermittelt durch news aktuell