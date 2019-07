Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekanntes Auto schneidet Kurve: 18-Jährige landet beim Ausweichen im Graben; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel): Am Samstagmorgen landete eine 18 Jahre alte Autofahrerin aus Vellmar auf der Rasenallee am Kammerberg in Ahnatal mit ihrem Wagen im Straßengraben. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wie sie gegenüber den am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord angab, hatte sie einem entgegenkommenden silbernen Auto, das die Kurve schnitt, ausweichen müssen und sei deshalb im Graben gelandet. Zu diesem Fahrzeug oder auf dessen Fahrer liegen bislang keine weiteren Hinweise vor. Die mit der weiteren Bearbeitung des Falls betrauten Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise von Zeugen auf diesen Wagen zu bekommen.

Der Unfall hatte sich am Samstag gegen 8:20 Uhr ereignet. Die 18-Jährige war mit einem VW Polo auf der Rasenallee aus Richtung Wilhelmsthal gekommen und fuhr in Richtung Kammerberg. In der Höhe, in der rechtsseitig der Landstraße das Wohngebiet des Kammerbergs beginnt, soll ihr in der Kurve das andere Auto entgegengekommen sein und dabei die Kurve geschnitten haben. Beim Ausweichen nach rechts kam die 18-Jährige von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Leitpfosten und verlor beim Gegenlenken anschließend die Kontrolle über ihr Auto. Der Pkw geriet dann über beide Fahrstreifen und fuhr in den am linken Fahrbahnrand tieferliegenden Flutgraben. Nach ca. zehn Metern blieb das Auto schließlich beschädigt im angrenzenden Wald stehen. An der Fahrzeugfront und beiden Seiten des Polos waren Sachschäden von insgesamt etwa 4.000 Euro entstanden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den silbernen Pkw, der die Kurve geschnitten haben soll, geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

