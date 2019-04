Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190422 - 451 Frankfurt-Bornheim: Volksfest-Besucher mit Drogen im Rucksack festgenommen

Frankfurt (ots)

(em) In der Samstagnacht (20.04.2019) wurde ein 32-jähriger Mann festgenommen, da er in seinem Rucksack Drogen in nicht geringer Menge mit sich führte.

Gegen 23.10 Uhr fiel der 32-jährige Besucher des Volksfestes in Bornheim den Beamten aufgrund seines nervösen Verhaltens auf. Ihr Bauchgefühl sollte sich wenig später im Rahmen einer Kontrolle bestätigen. In dem Rucksack des Mannes fanden die Beamten kleine Beutelchen, gefüllt mit verschiedenen Drogen. Insgesamt stellten die Polizisten circa 34 Gramm Amphetamin, 18 Tabletten Ecstasy und etwa 2,8 Gramm Crystal Meth sicher. Der 32-Jährige wurde festgenommen.

Nachdem der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt wurde, befindet er sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell