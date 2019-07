Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Zeugen zu Vorfall nahe Brücke über die Mombachstraße: 55-Jähriger zeigte Straßenraub an

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold: Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bearbeiten derzeit einen Fall, der sich am vergangenen Freitag gegen Mittag auf der Wolfhager Straße, nahe der Brücke über die Mombachstraße, ereignet haben soll. Ein 55-Jähriger aus Kassel hatte Anzeige bei der Polizei wegen eines Straßenraubes erstattet und dabei angegeben, an dieser Örtlichkeit von zwei Männer überfallen und ausgeraubt worden zu sein. Um den Sachverhalt aufklären zu können, erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise von möglichen Zeugen zu bekommen. Insbesondere die zu dieser Uhrzeit dort zahlreich vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern müssten Beobachtungen im Zusammenhang mit einem solchen Vorfall gemacht haben.

Wie der 55-Jährige am Freitag bei der Erstattung der Anzeige gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo angab, ereignete sich die Tat gegen 12:15 Uhr. Auf dem Gehweg zwischen der Brücke und der Reuterstraße, in Höhe der dortigen grauen Mauer, sollen ihn die beiden Unbekannten, die in stadteinwärts liefen, plötzlich von hinten geschlagen haben, sodass er zu Boden ging. Anschließend hätten ihm die Täter sein Bargeld und ein Päckchen Tabak geraubt. Danach seien die Unbekannten in Richtung der Brücke weggerannt. Zu den Räubern gab der 55-Jährige an, dass es sich um zwei Männer im Alter von ca. 30 Jahren handelte, die beide etwa 1,80 Meter groß waren und von denen einer braune Haare hatte.

Die Ermittler des Kommissariats 35 bitten nun Verkehrsteilnehmer, die am Freitagmittag in der Wolfhager Straße, nahe der Brücke über die Mombachstraße, im Vorbeifahren möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit einem solchen Vorfall gemacht haben, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden. Zudem werden Hinweise auf die mutmaßlichen Täter erbeten.

