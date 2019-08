Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht Parkplatz Technikmuseum (57/2008)

Speyer (ots)

20.08.2019, 11:30 - 13:50 Uhr

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Dienstag im Zeitraum 11:30 - 13:50 Uhr auf dem Parkplatz Technikmuseum. Dort dürfte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer aus Unachtsamkeit beim Öffnen seiner Fahrzeugtür gegen Beifahrerseite eines VW California Beach gestoßen sein. Hierdurch kam es zu einer Lackabsplitterung am Fahrzeug des Geschädigten. Eine Nachricht über die Schadensverursachung wurde an dem VW California nicht hinterlassen. Zeugenhinweise werden unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen genommen.

