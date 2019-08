Polizei Lippe

POL-LIP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

33818 Leopoldshöhe - (ho) Am Freitagabend stießen in Ortsteil Asemissen auf der Kreuzung "Scherenkrug" zwei PKW zusammen. Ein 60-jähriger BMW-Fahrer wollte aus Richtung Bielefeld kommend von der Detmolder Straße nach links in Richtung Asemissen abbiegen und übersah dabei einen 35-jährigen PKW-Fahrer, der die B66 mit seinem KIA in Gegenrichtung befuhr. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gesamtsachschaden mindestens 8500 Euro. Die 26-jährige Beifahrerin im KIA wurde leicht verletzt.

