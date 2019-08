Polizei Lippe

POL-LIP: Einbruch in Bäckerei

Lippe (ots)

32760 Detmold - (ho) Am Freitagabend um 18:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Paderborner Straße ein. Zu diesem Zwecke schlugen sie eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein und gelangten so ins Gebäude. Dort wurden von ihnen diverse Schränke durchsucht. Angaben über mögliches Diebesgut liegen noch nicht vor.

