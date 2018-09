POL-PDKH: Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Kind

Bingen-Bingerbrück, Hauptbahnhof (ots) - Am Samstag, 08.09.2018, ca. 18:20 Uhr, kommt es auf der für Fußgänger und Radfahrer freigegebenen Brücke über den Hauptbahnhof zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers und eines 4-jährigen Jungen. Nach Angaben der Eltern sei der Fahrer eines silbernen Herrenrads in rücksichtsloser Fahrweise vom Rheinradweg kommend in Richtung Ortsmitte Bingerbrück gefahren und habe dabei den auf der Brücke laufenden Jungen erfasst. Ohne seine Personalien anzugeben sei der Mann davongefahren. Der 4-jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

