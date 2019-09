Polizei Bielefeld

POL-BI: Körperverletzung in Kiosk - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Oldentrup - Am Montag, den 23.09.2019, kam es in einem Kiosk an der Oldentruper Straße, in der Nähe der Bunzlauer Straße, zu einer Körperverletzung. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Täterin liefern können.

Gegen 12:00 Uhr betrat eine Frau mittleren Alters den Kiosk an der Oldentruper Straße, der in der Nähe eines Verbrauchermarktes gelegen ist. Die Frau begleitete ein ca. fünfjähriges Kind. Sie wollte ein Päckchen in dem Kiosk aufgeben. Als sie das Päckchen aufgegeben hatte, wollte sie zusätzlich mehrere Briefe aufgeben. Da diese unfrankiert waren, wies die Kiosk Mitarbeiterin sie darauf hin, dass die Briefe mit fünf Briefmarken frankiert werden müssten und nannte ihr dazu den entsprechenden Betrag. Den Betrag empfand die Frau als nicht angemessen und wurde aggressiv. Sie beschimpfte die Verkäuferin und warf sämtliche Waren um, die sich vor der Kasse befanden und verließ den Kiosk.

Die Kiosk Mitarbeiterin ging daraufhin in ein Nebenzimmer, um das aufgenommene Paket abzulegen. Kurz darauf kam die Frau wieder in den Kiosk zurück und schlug der Mitarbeiterin mit der Faust ins Gesicht, packte sie am Oberarm und verlangte das Paket zurück. Daraufhin wurde ihr das Paket wieder ausgehändigt und sie verließ den Laden.

Nach Aussage der Mitarbeiterin ist die Frau zwischen 40 und 45 Jahren alt und ist ca. 164 cm groß. Sie trug blondes, langes Haar und schwarze Kleidung. Sie sprach mit einem osteuropäischen Akzent.

Wer erkennt die Frau wieder? Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 14 unter der 0521 545 0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell