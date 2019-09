Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Verkehrsunfälle auf dem Ostwestfalendamm

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / B 61 - Am Mittwochmorgen, den 25.09.2019, kam es zu mehreren Verkehrsunfällen auf der B 61 in Fahrtrichtung Bielefeld, zwischen Bielefeld - Zentrum und der Ausfahrt Johannistal, die in Folge dessen komplett gesperrt werden musste.

Gegen 07:23 Uhr befuhr ein 48-jähriger Paderborner mit seinem Mercedes den Ostwestfalendamm (OWD) stadteinwärts. Aufgrund des Verkehrs musste der Paderborner plötzlich stark bremsen. Ein 20-jähriger Lippstädter bemerkte die Vollbremsung des vorausfahrenden Mercedes und kam in seinem 3er BMW rechtzeitig zum Stehen. Ein nachfolgender 21-Jähriger aus Lippe konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Opel Astra auf den BMW auf und schob ihn auf den Mercedes des Paderborners auf. Ein 20-jähriger Lipper in seinem Opel Corsa konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Astra auf.

Die beiden Insassen des Opel Corsa mussten medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Fahrer des BMW als auch der Fahrer des Astra wurden leicht verletzt. Der Astra und der Corsa erlitten einen Totalschaden und mussten genauso wie der BMW abgeschleppt werden.

In Folge dieses ersten Verkehrsunfalls kam es wenig später zu einem zweiten. Durch den stockenden Verkehr musste ein 31-jähriger Bielefelder in seinem Golf 6 stark abbremsen. Ein 24-jähriger Gütersloher in seinem Ford Focus schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf den Golf auf. Ein 21-jähriger Bielefelder in seinem Daimler bemerkte den Auffahrunfall vor ihm, führte eine Ausweichbewegung durch und touchierte dabei den Ford Focus und eine Leitplanke, bevor er zum Stehen kam. Die Fahrer wurden jeweils durch den Aufprall leicht verletzt.

Kurz danach fuhr ein 42-jähriger Bielefelder mit seinem VW Polo auf einen VW Up eines 20-jährigen Warendorfers auf. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Der Sachschaden der Unfälle wird auf 50000 Euro geschätzt.

In Folge der Unfälle musste der OWD zwischen Bielefeld - Zentrum und der Ausfahrt Johannistal komplett gesperrt werden. Ab 08:53 Uhr konnten die Fahrbahnen wieder freigegeben werden.

