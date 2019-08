Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unfall mit Schwerverletztem

Bild-Infos

Download

Dreis/Wittlich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 20.08.19, gegen 17.00 Uhr, wurde ein 70-jähriger Pkw-Fahrer im Bereich der AS Wittlich-West auf der A 60 schwer verletzt. Laut Zeugenangaben war der Mann auf der A 60 von Landscheid kommend unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er mit seinem PKW in der Ausfahrt (Rechtskurve) mit hoher Geschwindigkeit geradeaus über den dortigen Graben auf das dahinter liegende Wiesengelände. Am Ende der Wiese wurde der PKW in der ansteigenden Böschung vor der Auffahrt von der L 141 kommend in Richtung AK Wittlich weiter über die Fahrbahn katapultiert. Hierbei erfasste er im Flug den dort fahrenden PKW eines 51-jährigen Fahrers im Bereich der Motorhaube/Frontscheibe und flog weiter über die Fahrbahn, bis er im angrenzenden Wiesengelände in einem kleinerem Baumbestand zum Stehen kam. Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt durch die Feuerwehr Landscheid/Burg/Salm mit der Rettungsschere aus seinem PKW geborgen und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Auffahrt Wittlich-West in Richtung AK Wittlich war für die Zeit der Bergung ca. 1 Std. gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich

Telefon: 06502-91650

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell