POL-PPTR: Verstärkte Geschwindigkeitskontrollen während der ADAC Rallye

In drei Tagen für drei Tage zu Gast in Rheinland-Pfalz: Die ADAC Rallye Deutschland ist von Freitag, 23. August, bis Sonntag, 25. August, auf rheinland-pfälzischem Gebiet unterwegs. Das Polizeipräsidium Trier begleitet die Rallye an diesen Tagen - in Zusammenarbeit mit dem ADAC als Veranstalter und den Genehmigungsbehörden. Ein Fokus im Sicherheitskonzept der Polizei wird auf Geschwindigkeitskontrollen liegen. Dabei werden die Transferstrecken, die die teilnehmenden Fahrer zwischen den Wertungsstrecken nutzen, sowie die Wege zur An- und Abreise der Besucher verstärkt kontrolliert werden.

