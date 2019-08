Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 21.August 2019, zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr kam es in der Langen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein/Ausparken den abgestellten PKW, Mitsubishi eines 52-jährigen Esseners und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Essener nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Essener wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Essen (Tel.05434-3955) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle POK'in Taute

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell