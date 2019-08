Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 21. August 2019, kam es um 07.00 Uhr, auf der Overlaher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Bösel wollte nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Dies erkannte ein dahinter fahrender 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Friesoythe zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Friesoyther wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. August 2019, kam es um 08.45 Uhr auf der Loher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher soll mit einem roten Kleinwagen gegen ein Verkehrsschild gefahren sein und sich anschließend in Richtung Schleusenstraße entfernt haben. Der Wagen verlor an der Unfallstelle Betriebsstoffe, die durch die Gemeinde abgebunden wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell