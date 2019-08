Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Polizeiliches Fazit zum Stoppelmarkt 2019

Vom Donnerstag, 15. August 2019, bis zum Dienstag, 20. August 2019, fand der 721. Stoppelmarkt in Vechta statt. Der Gesamteinsatzleiter Polizeirat Jens Werner, Leiter des Polizeikommissariats Vechta, zieht ein positives Fazit aus dem mehrtägigen Einsatz. Das in den letzten Jahren gewachsene Konzept habe seinen erwarteten Erfolg erzielt. So lässt sich anhand der Statistik belegen, dass im Bereich der Körperverletzungen, sowohl bei den gefährlichen, als auch bei den einfachen, ein Rückgang zu verzeichnen ist. So kam es in 2018 zu zwölf gefährlichen Körperverletzungen, während es in diesem Jahr nur noch neun Taten waren. Bei den einfachen Körperverletzungen sank die Zahl von 29 auf 26 Taten. Deutlicher fällt der Trend im Bereich der Eigentumsdelikte aus. Hier ist ein Rückgang von 29 Straftaten auf in diesem Jahr zehn feststellen. Im Bereich der Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte wurden in diesem Jahr neun Fälle erfasst. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es seit 2017 einen neuen Straftatbestand nach § 114 StGB, den tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte gibt. Von diesem im Vergleich zum Widerstand schwerwiegenderen Delikt wurde in diesem Jahr lediglich ein Fall bekannt. Der angegriffene Kollege wurde lediglich leicht verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen. Zur Stimmung und dem Gesamteindruck fasst Polizeirat Jens Werner, Gesamteinsatzleiter und Leiter des Polizeikommissariats Vechta, zusammen: "Ich habe während des Stoppelmarkteinsatzes 2019 viele fröhliche Menschen beobachten können, die friedlich und ausgelassen gefeiert haben. Meine Kolleginnen und Kollegen sind von vielen Besucherinnen und Besuchern angesprochen worden - diese haben sich oftmals für die Präsenz der Polizei bedankt. Ich bin froh, dass sich die Besucherinnen und Besucher nicht nur sicher fühlen konnten, sondern deren Sicherheit auch während der gesamten sechs Veranstaltungstage objektiv gewährleistet worden ist. Aus Sicht der Polizei hat die professionale Zusammenarbeit mit dem Veranstalter (Stadt Vechta) und allen anderen Akteuren maßgeblich zum Einsatzerfolg beigetragen."

