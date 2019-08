Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Thomas Oer feiert 40-jähriges Dienstjubiläum

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde händigte Erster Kriminalhauptkommissar Werner Vagelpohl, Leiter des 2. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, seinem Kollegen, Polizeioberkommissar Thomas Oer, am 20. August 2019 die Dankesurkunde anlässlich seines 40-jährigen Dienstjubiläums aus. Vor 40 Jahren, am 20. August 1979, wurde Thomas Oer als Polizeiwachtmeister im mittleren Dienst bei der Landespolizei Niedersachsen eingestellt. Seinen Grundlehrgang absolvierte er in Bad Iburg. Nach erfolgreicher Beendigung des Grundlehrgangs versah er seinen Dienst ab März 1980 zunächst in der Bereitschaftspolizei Oldenburg und hier zunächst in der Ausbildungshundertschaft. Anschließend wechselte er innerhalb der Bereitschaftspolizei in die Einsatzhundertschaft und dann in den Fernmeldezug der Stabshundertschaft. Vom 01. April 1985 bis zum 01. April 2004 versah er seinen Dienst bei der Autobahnpolizei in Ahlhorn. Dort übernahm er die Aufgaben eines Sachbearbeiters im sog. Einsatz- und Streifendienst, bevor er im April in den Kriminal- und Ermittlungsdienst der Autobahnpolizei wechselte. Zum 01. Juni 2010 wurde Thomas Oer zur Polizeistation nach Cappeln versetzt, wo er bis heute seinen Dienst versieht. Nach eigenen Angaben schätzt er insbesondere den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Cappeln. Als sog. Dorfsheriff kann man vieles in einem persönlichen Gespräch regeln, so Thomas Oer. Auch die Besuche an Schulen und Kindergärten, sprich der Kontakt zu den "Kleinen" unserer Gesellschaft, schätzte er sehr. In seiner Freizeit begeistert sich Thomas Oer fürs Motorradfahren. Außerdem bezeichnet er sich selbst als Motorrad-Hobbybastler. Ansonsten interessiert sich Oer für Fußball. Er spielt nach wie vor in einer Hobbytruppe beim SV Cappeln. Werner Vagelpohl bedankte sich abschließend bei Thomas Oer für die Zusammenarbeit und wünschte dem gebürtigen Cappelner auch für die noch folgenden Jahre alles Gute.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell