Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. August 2019, kam es um 21.00 Uhr auf dem Niedrigen Weg zum Werner-Eckart-Ring zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 43-jähriger Roller-Fahrer aus Cloppenburg musste an einer abknickenden Vorfahrtstraße ein abruptes Bremsmanöver einleiten, um einen Zusammenstoß mit einem roten SUV zu verhindern, der zunächst links geblinkt und anschließend rechts abgebogen sein soll. Der Roller-Fahrer stürzte bei nasser Fahrbahn zu Boden und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Bikes

Am Dienstag, 20. August 2019, kam es zwischen 14.00 und 15.00 Uhr zum Diebstahl eines E-Bikes. Der Besitzer hatte es Am Markt abgestellt und musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter das Rad der Marke Sparta, Modell E-motion C3, gestohlen hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln - Diebstahl von Bedienteilen von Traktoren

Zwischen Freitag, 16. August 2019, 19.30 Uhr und Samstag, 17. August 2019, 08.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter zwei Steuerungsmonitore aus zwei Traktoren, die auf einem Hof in der Straße Brouksträke standen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

