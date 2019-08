Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldung aus dem Bereich Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Schwerer Verkehrsunfall Am Mittwoch, 21. August 2019, 12.00 Uhr, kam es auf der Loher Straße (K258) in Bakum zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 55-jähriger Mann aus Sulingen mit seiner Mercedes-E-Klasse (Kombi) die Kreisstraße, aus Richtung Langförden kommend, in Richtung Bakum. Nach Zeugenaussagen kam der Sulinger dann, auf der langen Geraden in Lohe, unvermittelt nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Seitenstreifen und kam im dortigen Graben zum Stillstand. Unmittelbar nach Stillstand des Fahrzeuges fing der Innenraum des Wagens Feuer. Ein zur Hilfe eilender Sattelzugfahrer und Anwohner konnten unter Zuhilfenahme von Feuerlöschern den brennenden Pkw schnell ablöschen. Im Fahrzeug kam es aber zu einer Rauchgasbildung, daher war der Sulinger zunächst nicht ansprechbar. Ersthelfer (darunter eine Mitarbeiter der Sozialstation) kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich um den Verletzten. Die Freiwillige Feuerwehr Bakum war mit rund 15 Kameraden im Einsatz und musste den Pkw-Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien. Neben der Feuerwehr waren eine Rettungswagenbesatzung, eine Notarztwagenbesatzung und mehrere Streifenwagen vor Ort, die Fahrbahn musste zwischenzeitlich immer wieder gesperrt werden, um die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zu gewährleisten. Weitere Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der 55-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Im Fußraum der Rückbank wurde zudem eine Zusatzbatterie festgestellt, die nicht vorschriftsmäßig installiert wurde und wo nicht auszuschließen ist, dass diese den Brand bzw. sogar den Unfall verursacht hat. Entsprechende Ermittlungen werden aktuell noch geführt. Der schwerverletzte Sulinger wurde in das Krankenhaus Cloppenburg gebracht, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Gegen den Sulinger wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell