POL-OH: Versuchte Sprengung eines Geldautomaten

Versuchte Sprengung eines Geldautomaten

Bad Hersfeld - Am frühen Montagmorgen (09.12.), gegen 03:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter einen Geldautomaten einer Bank in der Breitenstraße zu sprengen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter den Automaten aufhebelten und versuchten Gas in das Innere zu leiten. Dabei wurden sie vermutlich durch Zeugen gestört und flüchteten. Die alarmierten Streifen der Polizei Bad Hersfeld waren schnell vor Ort, konnten die geflüchteten Täter jedoch nicht mehr antreffen. Der Automat wurde durch die Tat beschädigt. Eine Sprengung hat nicht stattgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

