POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - 48-Jähriger weigerte sich seinen Führerschein auszuhändigen und führte starke Widerstandshandlungen durch

Aufgrund eines vorausgegangenen Verkehrsdeliktes mit Alkohol und Fahrerflucht sollte der Führerschein eines 48-jährigen Mannes aus Graben-Neudorf beschlagnahmt werden. Als zwei Beamte des Polizeireviers Philippsburg bei dem 48-Jährigen zu Hause klingelten, zeigte er sich offenbar äußerst aggressiv gegenüber den Polizisten. Vehement wollte er den geforderten Fahrausweis nicht aushändigen.

Infolgedessen drohten im die eingesetzten Beamten Zwangsmittel an, um an den Führerschein zu gelangen. Der 48-Jährige reagierte darauf mit einem tätlichen Angriff auf die Polizisten und warf mit Beleidigungen um sich. Beim Versuch den 48-Jährigen zu bändigen, stürzten die Polizisten gemeinsam mit dem Mann die Treppe herunter. Nachfolgend versuchte der 48-Jährige die Polizisten zu entwaffnen und biss einem der beiden Einsatzkräfte in den Arm. Schließlich gelang es den Polizisten den 48-Jährigen am Boden zu fixieren und nach Eintreffen von Unterstützungskräften zum Streifenwagen zu verbringen. Der Mann ließ sich schließlich derart in den Streifenwagen fallen, dass er sich den Kopf am Fahrzeugrahmen anstieß.

Auch die Ehefrau und die Nachbarin des Mannes fielen negativ in Erscheinung. Die Ehefrau versuchte die Polizeibeamten von ihrem Mann wegzuziehen und auch die Nachbarin mischte sich in die Geschehnisse ein.

Bei einem später auf dem Revier durchgeführten Alkoholtest wies der 48-Jährige etwa 1,6 Promille auf. Die Geschehnisse wurden durch eine Bodycam aufgezeichnet. Die beiden eingesetzten Polizeibeamten waren nach dem Einsatz zunächst nicht mehr dienstfähig.

