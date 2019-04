Polizei Bochum

POL-BO: Gefährlicher Kaffeedieb in Wanne-Eickel nach kurzer Flucht gestellt

Herne (ots)

Am 26. April kam es in einem Supermarkt an der Wanne-Eickeler Hauptstraße zu einem Raubdelikt.

Ein 31-jähriger Wanne-Eickeler trug, um 18.50 Uhr, 13 Pfund Kaffee in einem Karton an der Kasse vorbei und entfernte sich in Richtung Fußgängerzone. Ein 29-jähriger Mitarbeiter beobachtete dies und heftete sich an die Fersen des "Kaffee-Klauers".

Vor der Einmündung Wilhelmstraße / Schubertstraße zog der Kriminelle einen Schraubenzieher und bedrohte den Zeugen mit den Worten "Bleib stehen oder ich steche dich ab". Dieser brachte - wohl unter dem Einfluss von Adrenalin und Tunnelblick - den Dieb zu Boden und nahm ihm den Ausweis (sichtbar in der Jackentasche) weg. Der Missetäter ließ den Schraubenzieher fallen und wurde nach Eintreffen der Polizei festgenommen.

Ein weiterer Zeuge bestätigte den gesamten Sachverhalt.

Aus dem ursprünglichen Diebstahl wurde durch den Einsatz des Schraubendreher ein räuberischer Diebstahl.

Nur der Kaffeedieb verletzte sich beim Gerangel leicht - eine Schürfwunde am rechten Knie ist Zeuge.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum / Pressestelle

Thomas Kaster

Telefon: 0234 909 1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell