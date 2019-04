Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Wattenscheid Radfahrer (31) nach Unfall in Wattenscheid schwer verletzt

Bochum (ots)

Ein Wattenscheider (62) fuhr am vergangenen Freitag (26.) gegen 17.30 Uhr mit einem Auto von einem Firmengrundstück an der Friedrich-Lueg-Straße 2 bis 8 in Wattenscheid. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst an, um dem Querverkehr den Vorrang einzuräumen - außerdem war ein anderer Wagen zwischenzeitlich zunächst auf dieses Gelände eingefahren.

Zu diesem Zeitpunkt näherte sich, von rechts kommend, ein 31-jähriger Dortmunder Fahrradfahrer auf dem Gehweg.

Als der 62-Jährige wieder anfuhr, stießen Pkw und Fahrradfahrer zusammen. Dabei wurde auch die Windschutzscheibe des Autos beschädigt.

Der Radfahrer geriet zunächst auf die Motorhaube des Autos und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen zum stationären Verbleib in ein Krankenhaus gebracht.

