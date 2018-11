POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 27.11.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Diebstahl aus Schuppen ++ Auffahrunfall mit vier Beteiligten ++ Suchmaßnahmen in Emden ++ Schuppenbrand ++ Diebstahl aus Rathaus ++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in der Muchallstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen Audi A4, der am Fahrbahnrand geparkt war. Der Audi wies Schäden im Bereich des linken vorderen Kotflügels auf. Neben Kratzern und einer Eindellung war auch ein beschädigter Scheinwerfer zu verzeichnen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Weener - Gegen 16:45 Uhr am gestrigen Nachmittag ereignete sich in der Weenerstraße in Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 31 ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Eine 25-jährige Weeneranerin befuhr die Weenerstraße mit ihrem Renault Twingo aus Weener kommend in Richtung Bunde. In Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 31 missachtete ein aus Richtung Bunde kommender PKW-Fahrer den Vorrang der jungen Frau. Der PKW-Fahrer bog auf die Autobahn in Richtung Leer ab. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen. An dem Renault war ein leichter Sachschaden an der vorderen Stoßstange zu verzeichnen. Die 25-Jährige blieb bei diesem Vorfall unverletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt auf der Autobahn 31 in Richtung Leer fort und blieb unerkannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus Schuppen

Leer - Mehrere Getränke, darunter eine Kiste Bier, zwei Spirituosenflaschen und mehrere Wasserflaschen, entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Schuppen im Graf-Uko-Weg. Wie die Polizeibeamten bei der Tatortaufnahme feststellten, hatte der Täter gewaltsam auf einen Türriegel eingewirkt, sodass ihm der Zugang in das Objekt gelungen ist. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Leer - Gestern Morgen kam es gegen 07:40 Uhr in der Emsstraße in Höhe der Einfahrt zum Parkplatz der Berufsbildenden Schulen zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 21-jährige Bunderin befuhr mit einem VW Golf die Emsstraße in Richtung Stadtring, als sich der Verkehr vor ihr staute. Die junge Frau schaffte es nicht, ihren VW rechtzeitig abzubremsen. Sie stieß mit dem vorausfahrenden VW Golf einer 18-jährigen Bunderin zusammen. Dieser VW Golf wiederum wurde auf den vorausfahrenden Audi 80 eines 18-jährigen Bunders geschoben. Die Wucht des Zusammenstoßes war so stark, dass auch der Audi auf das vorausfahrende Fahrzeug, einen VW Golf einer 27-Jährigen aus Weener, aufgeschoben wurde. Die in den Unfall involvierten Personen blieben unverletzt. An den drei VW Golf und dem Audi entstanden dahingegen nicht unerhebliche Sachschäden. Die beiden VW Golf der beiden Frauen aus Bunde waren nicht mehr fahrbereit. Die beiden Frauen kümmerten sich eigenständig um die Bergung ihrer Fahrzeuge. Mitarbeiter des angeforderten Bauhofes übernahmen schließlich die Reinigung der Fahrbahn an der Unfallstelle.

Emden - Suchmaßnahmen in Emden

Emden - Am gestrigen Abend gegen kurz vor 19:00 Uhr erhielt die Polizei in Emden Kenntnis über eine aus dem Klinikum Emden abgängige Patientin. Da Sorge um das körperliche Wohl der 43-jährigen Frau aus dem Landkreis Leer bestand, leiteten die Polizeibeamten unter Hinzuziehung von Feuerwehrkräften Suchmaßnahmen ein. Noch an dem Abend konnte die 43-Jährige wohlbehalten in Leer angetroffen werden.

Westoverledingen - Schuppenbrand

Westoverledingen - Einsatzkräfte der Feuerwehr und Beamte der Polizei wurden gestern Mittag gegen 12:00 Uhr zu einem Gebäudebrand im Patersweg-Süd gerufen. Bei dem Gebäude handelte es sich um einen massiv gemauerten Schuppen in einer Größe von etwa 72 qm. Das Gebäude, welches als Werkstatt und Gerätelager genutzt worden war, brannte bis auf die Mauern nieder. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Da der Schuppen nicht mit weiteren Gebäudeteilen verbunden war, blieb ein möglicherweise noch schadensträchtigerer Sachschaden aus. Insgesamt entstand ein Sachschaden, dessen Höhe sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Fremdverschulden schließen die Brandermittler nach derzeitiger Spurenlage aus.

Weener - Diebstahl aus Rathaus

Weener - Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Rathauses in der Osterstraße. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge ist der Täter durch den Haupteingang in das Gebäude eingedrungen, indem er gewaltsam auf die Eingangstür einwirkte. Der Unbekannte brach im Gebäudeinneren weitere Türen, Raumtrenner und zudem Schränke auf. Nachdem der Täter schließlich eine Bargeldsumme im mittleren dreistelligen Bereich erbeuten konnte, ergriff er die Flucht. Die Polizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Aufgrund der angerichteten Schäden an und in dem Gebäude entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

