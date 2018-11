POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Sonntag, 25.11.2018

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - ++ Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens ++ Streitigkeiten zwischen mehreren Personen ++ Ladendiebstahl mit Festnahme ++ Mehrere Fahrraddiebstähle ++ Ingewahrsamnahme auf dem Neuen Markt ++ Sachbeschädigung an Eingangstür ++ Verkehrsunfallflucht ++

Weener - Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens

Weener - Am Sonntagmorgen, gegen 03:50 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein landwirtschaftliches Anwesen in der Weenermoorer Straße in Brand. Die Hausbewohner (w, 52 Jahre und m, 66 Jahre) konnten sich eigenständig aus dem Wohnhaus retten und blieben unverletzt. Das Anwesen stand bereits beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Das Gehöft wurde durch den Brand komplett zerstört. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 150.000 EUR. Die Löscharbeiten dauern an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Leer - Streitigkeiten zwischen mehreren Personen

Leer - Am Samstag, gegen 22:45 Uhr, kam es in der Mühlenstraße im Bereich der Fußgängerzone zunächst zu verbalen Streitigkeiten mit beleidigendem Inhalt zwischen zwei Personengruppen. Im Verlaufe der Streitigkeiten schubste ein 23-Jähriger einen 48-Jährigen zu Boden, wodurch dieser sich leicht am Arm verletzte. Im Anschluss versuchte der 23-Jährige einen 49-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf zu schlagen, verfehlte diesen jedoch und die Flasche fiel zu Boden. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Emden - Ladendiebstahl mit Festnahme

Emden - Am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, entwendete ein 38-Jähriger in einem Einzelhandelsgeschäft in der Auricher Straße eine Packung Fisch. Bei der Überprüfung im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass für den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Er wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Leer - Mehrere Fahrraddiebstähle

Leer - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in dem Osseweg und dem Schreiberskamp zu insgesamt vier Fahrraddiebstählen. Bislang unbekannte Täter entwendeten die verschlossen abgestellten Fahrräder. In zwei Fällen waren die Fahrräder vor den Mehrfamilienhäusern an einem Zaun bzw. an einem Gitter angekettet, in den zwei anderen Fällen standen die verschlossenen Fahrräder in den unverschlossenen Fahrradkellern der Mehrfamilienhäuser. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Ingewahrsamnahme auf dem Neuen Markt

Emden - Ein alkoholisierter 26-jähriger Mann aus Emden störte am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr polizeiliche Maßnahmen auf dem Neuen Markt. Mehrfacher Aufforderungen, dieses zu unterlassen, kam er nicht nach. Da er dem anschließend erteilten Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen und schlief seinen Rausch kostenpflichtig in einer Zelle aus.

Leer - Sachbeschädigung an Eingangstür

Leer - Am Samstag, gegen 02:30 Uhr, wurde in der Friesenstraße die Scheibe einer Eingangstür eines Einfamilienhauses durch zwei unbekannte männliche Personen beschädigt. Die beiden Personen können nicht weiter beschrieben werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Samstag kam es in der Zeit von 08:30 Uhr bis 14:20 Uhr in dem Contipark Parkhaus in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten, silberfarbenen Audi A6 an der rechten Hintertür. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahndienststelle Leer 0491-929250

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell