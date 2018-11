POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.11.2018

PI Leer/Emden (ots) - ++ Brand eines Geräteschuppens ++ Einbruch in Kirchengemeindehaus ++ Gelddiebstahl aus Wohnhaus ++ Beleidigung auf dem Spielfeld ++ Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ++ Verkehrsunfallflucht ++

Westoverledingen - Brand eines Geräteschuppens

Westoverledingen - Kräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden am heutigen Tag gegen 12:15 Uhr zu einem Brand eines Geräteschuppens auf einem Grundstück im Patersweg Süd gerufen. Bauarbeiter eines Nachbargrundstückes wurden auf eine Verpuffung in dem Geräteschuppen aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die Eigentümer waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zu Hause. Der Geräteschuppen in Massivbauweise brannte vollständig ab. Durch die Löscharbeiten musste zum Teil die Straße gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit der Brandlöschung bis in den Nachmittag beschäftigt. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen für die Brandursache wurden aufgenommen.

Weener - Einbruch in Kirchengemeindehaus

Weener - In der Zeit zwischen letzten Samstag 09:30 Uhr bis Sonntag 08:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Kirchengemeindehaus in der Neuen Straße in Weener. Ein bislang unbekannter Täter hebelte die rückwärtige Terrassentür zu einem Gebetsraum auf und verschaffte sich so Zugang in das Gemeindehaus. Es wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht. Aus einer vom Täter aufgebrochenen Spendendose wurde ein unterer zweistelliger Betrag erbeutet. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Moormerland - Gelddiebstahl aus Wohnhaus

Moormerland - Zu einem Bargelddiebstahl aus einem Bauernhof kam es am letzten Sonntag in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 15:15 Uhr in der Straße Kleiner Südermoorweg. Nach ersten Ermittlungen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über die offenstehenden Stallungen Zugang in das angrenzende Wohnhaus. Aus dem Wohnhaus wurde ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag erbeutet. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Beleidigung auf dem Spielfeld

Rhauderfehn - Während eines Fußballspieles zwischen dem VFR Völlen und TuRa 07 Rhauderfehn kam es am letzten Sonntagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Spieler des VFR Völlen und dem eingesetzten Schiedsrichter. Der 28-jährige Spieler aus Papenburg hatte sich über eine Entscheidung des Schiedsrichters, einem 19-jährigen aus Leer, echauffiert und ihn daraufhin beleidigt und geschubst. Der Papenburger musste daraufhin das Spielfeld verlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hesel - Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

Hesel - Bereits am letzten Mittwoch kam es gegen 21:20 Uhr im Kreuzungsbereich der Leeraner und Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi- und Renaultfahrer. Der 61-jährige aus Wiesmoor befuhr mit seinem Audi die Leeraner Straße in Richtung Auricher Straße. Ein 29-jähriger aus Hesel befuhr mit seinem Renault die Oldenburger Straße und beabsichtigte nach links auf die Leeraner Straße in Richtung Leer zu fahren. In dem Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Es entstand an beiden Fahrzeugen lediglich Sachschaden. Die Unfallursache konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen oder Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am letzten Sonntag gegen 22:10 Uhr kam es vor einem Bahnübergang in der Nesselander Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen VW Golf und einem grauen Hyundai. Ein 33-jähriger aus Emden hielt verkehrsbedingt mit seinem VW Golf vor dem geschlossenen Bahnübergang in der Nesselander Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Hyundai stellte sich zunächst hinter den VW. Nach ersten Erkenntnissen wendete der unbekannte Verkehrsteilnehmer seinen Hyundai mit Emder Kennzeichen kurz darauf und stieß dabei mit dem Heck gegen das Heck des VW. Der Hyundaifahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur Fahrzeugbesetzung des Hyundai machen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

