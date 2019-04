Polizei Bochum

POL-BO: Polizei fahndet nach Spielhallenräuber

Bochum (ots)

Am 27. April kam es in Bochum zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Spielhalle an der Herner Straße in Bochum-Hofstede.

Gegen 11.45 Uhr betrat ein noch Unbekannter die Räumlichkeiten südlich der Grummer Straße und verlangte von der 36-jährigen Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte er eine Schusswaffe am Hosenbund.

Als die Angestellte eine Geldkassette öffnete, nahm sich der Kriminelle die Scheine aus der Kasse und flüchtete in Richtung Bochumer Innenstadt.

Bei dem Räuber handelt es sich um einen ungefähr 170 cm großen, ungefähr 30-jährigen, Mann mit schwarzen Haaren sowie Oberlippen- und Kinnbart. Er war mit einer schwarzen Hose und eine schwarzen Jacke (weißes Enblem) bekleidet.

Die Fahndung nach dem Unbekannten dauert derzeitig - wie die Auswertung der Video-Aufzeichnung - derzeitig noch an.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

