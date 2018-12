POL-PDPS: Sachbeschädigung an Stromverteilerkasten

Zweibrücken (ots) - In der Zabernstraße in Höhe des Anwesens Nr. 26 wurde im Zeitraum vom 09.12.2018, 00.00 Uhr bis 12.15 Uhr ein Stromkasten beschädigt. Der unbekannte Täter riss die Tür des Kastens ab und löste im Innern zahlreiche Stromkabel gewaltsam aus der Befestigungsvorrichtung. Dass er sich dabei nicht verletzte, dürfte - insbesondere in Anbetracht des regnerischen Wetters - glücklichen Umständen zu verdanken gewesen sein. Der Notdienst der Stadtwerke Zweibrücken beseitigte die Gefahr und sicherte den Stromkasten fachmännisch ab. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung.

