Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, B 462 - Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Gernsbach (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen in der Hördener Straße hat eine 35 Jahre alte Seat-Fahrerin leichte Verletzungen davongetragen. Einem aus dem Tunnel in Richtung Gaggenau herausfahrenden Toyota-Lenker ist hierbei die verkehrsbedingt notwendige Geschwindigkeitsreduzierung der Vorausfahrenden entgangen, sodass er gegen 6:40 Uhr in das Heck des Seat krachte. Während der 29 Jahre alte, mutmaßliche Unfallverursacher ohne Blessuren davonkam, musste die 35-Jährige einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

