Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 23.-25.08.2019

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl eines Smartphone/vorläufige Festnahme Am Freitagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, entwendeten zwei Männer aus einem Telefonshop in der Marktstraße ein Smartphone, indem sie die elektromagnetische Sicherung durch Manipulation überwanden. Nachdem die Tat durch Angestellte bemerkt worden war, flüchteten beide Täter und warfen ihnen das Diebesgut wieder zu. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnte einer der Täter vorläufig festgenommen werden. Der aus Osteuropa stammende, 31-jährige Mann wird bis zur Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Wilhelmshaven, die noch in dieser Woche stattfinden wird, in Haft bleiben. Sachbeschädigung In der Nacht von Freitag, 19.15 Uhr, auf Samstag, 11.30 Uhr, wurden in der Kniphauser Straße, an einem Pkw zwei Reifen zerstochen. Eine gleichgelagerte Tat wurde in der Nacht vom Donnerstag, 18.00 Uhr, auf Freitag, 08.00 Uhr, in der Straßburger Allee verübt. Hier wurden an zwei Fahrzeugen mehrere Reifen zerstochen. In der Pommerschen Straße wurde am Samstagmorgen, gegen 02.50 Uhr, der Brand mehrerer Altpapier-bzw. Altkleidercontainer festgestellt. In der Weserstraße trat eine Gruppe von jungen Männern am Sonntagmorgen, gegen 02.45 Uhr, gegen die Außenspiegel der dort geparkten Pkw. Es wurden bisher sechs beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Die vier Täter im Alter von 17-18 Jahren konnten ermittelt werden. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Am Sonntagmorgen, gegen 01.25 Uhr, versuchte ein 31-jähriger Mann zwei im Einsatz befindliche Polizeibeamte körperlich anzugreifen. Der aggressive und alkoholisierte Mann konnte überwältigt werden. Er wurde in Gewahrsam genommen; eine Blutprobe wurde angeordnet.

