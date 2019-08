Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Jever - das Prinzip wachsamer Nachbar war erfolgreich und der mutmaßliche Täter konnte auf seiner Flucht von den alarmierten Beamten vorläufig festgenommen werden

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am helllichten Donnerstagvormittag, 22.08.2019, zerstörte gegen 10:50 Uhr, eine männliche Person die Glaseinfassung einer Terrassentür in der Zerbster Straße und verschaffte sich so Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Ein aufmerksamer Nachbar reagierte sofort, schaute beim Bemerken eines auffälligen Geräusches genau hin und konnte eine männliche Person bei ihrer Tatausführung beobachten.

Die schnell alarmierten Polizeibeamten konnten die flüchtende Person nach einer kurzen Verfolgung in einem Gebüsch feststellen und schließlich vorläufig festnehmen.

"Der Nachbar ist oftmals der beste Schutzmann" lobt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland das aufmerksame und schnelle reagieren. "Bei einer schnellen Alarmierung können wir unsere Sofortmaßnahmen einleiten und wie in diesem Fall zugreifen."

Die Beamten fanden in dem mitgeführten Rucksack Diebesgut, u.a. eine Spielekonsole mit Controllern und einbruchstypische Gegenstände, wie einen Schraubendreher und Handschuhe.

Das Diebesgut konnte dem Geschädigten zurückgegeben werden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 24-Jährigen aus Jever, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde, die Ermittlungen dauern an.

